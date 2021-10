Galerii ⟩ Tipneri karikasarja kohtumine Nõmme Kaljuga tipnes Tuleviku jaoks lüüasaamisega

2022. aasta Tipneri karikavõistluste kaheksandikfinaalis olid Tuleviku mesilased taas vastamisi Nõmme Kaljuga, kes kevadel Tuleviku käest 2021. aasta karikasarja veerandfinaalis pähe said, sest Tulevik teenis lisaajal 2:1 võidu. "On teada, et kumbki meeskond ei lähe selles mängus tagasi hoidma, mis tähendab, et lahing tuleb armutu, maruline ja pisut põhimõttelinegi," teatas Tulevik oma Facebooki lehel.