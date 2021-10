Uued kehtestatud piirangud põhjustavad ilmselt mõningast arutelu ja pahameelt, kuid selge on see, et liigume samasugusel kursil nagu meie lõunanaabrid, kes riigi neljaks nädalaks lukku panid. Eestis on uued piirangud siiski leebed (meenutame, et meil pole kordagi kehtestatud komandanditundi, mis mujal maailmas on üsna tavaline) ning neid, kes on vaktsineeritud või COVID-19 läbi põdenud, kuigivõrd ei puuduta. Negatiivne proov enam vaktsineeritust ei asenda, lähikontaktsed lapsed peavad kooli naasmiseks andma negatiivse proovi ja tungiv soovitus maski kanda on endiselt tungiv.