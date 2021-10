Aga kas kahjutasu nõudmine oleks praegusel juhul õigustatud? Selleks, et linnas midagi paremaks läheks, tuleb ju alati millestki loobuda. Parimal juhul ainult rahast, halvemal juhul ka veel teatud mugavustest. Ei ole võimalik tänavat üles võtta, korrastada soojatorustikku, rajada uus parkla, ehitada teed ning teha seda üleöö või ühe nädalavahetusega. Samas tahame ju, et Tartu tänav oleks korras, atraktiivne ning moodustaks meie linnast just nii tähtsa osa, nagu selle asukoht võimaldab.