"Kuigi muusika ja pärimusmuusika sõbrad on varasematel aastatel kogunenud Etnokulbi galale, otsustasime sel aastal muutunud oludest tingituna vaheaasta kasuks ja plaanime traditsioonilised Etnokulbid oma tavapärastes kategooriates anda uuesti välja 2022. aastal," selgitas Tarmo Noormaa. Ta lisas, et uut materjali anti aasta jooksul koroona tõttu vähem välja, kuid oludest hoolimata soovib keskus uut muusikat hinnata.

"Lõikuspeo ajaks peab olema saak salve kogutud ja käes on aeg tehtud tööd kiita," rääkis Noormaa. "Eesti pärimusmuusika on 30 aasta jooksul näidanud saaki, mis väärib kummardust. Meie muusikute looming on põlvkondadeülene, hinnatud ja armastatud Eestis ning väljaspool. Viljaka pinnase on loonud 30 aastat tagasi loodud kõrghariduse õppeprogramm."