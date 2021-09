Põhja-Sakala valla arendusspetsialisti Erki Heinaste sõnul näitas küsitluse tulemus, et rahvas on praeguse korraldusega rahul. Samas nentis Heinaste, et vastajaid kuigi palju ei olnud, täpsemalt oli neid 154. Uuringus oli välja pakutud, et üks ja sama asula või paikkond ei saaks pärast võitu kaasava eelarve ideevõistlusel osaleda kaks või kolm aastat järjest. Paikkonnad on Kõo, Kõpu, Olustvere, Suure-Jaani, Sürgavere, Tääksi, Vastemõisa ja Võhma. 69,3 protsenti vastanutest ehk 106 inimest leidis, et kaasava eelarve kord peaks jääma samaks. Muude variantide seas oli 13,7 protsenti ehk 21 inimest hääletanud selle poolt, et võitnud asula ei saa kahel järgmisel aastal konkureerida.