"Lüüa tuleb ikka muusika rütmis!" ütles ajakirjanike tervitamise järel üks ettevõtmise korraldajaid, uhkes Mulgi kuues Priit Oks, kes parasjagu haamriga Paistu kihelkonna silti maasse tagus. "Meil siin laadal on selline äge formaat – igal kihelkonnal oma. Ja pealegi, see pole ennekõike kaubalaat, see on kogemuste ja mõtete laat."