Selleks peab tele- ja raadioeeter pulbitsema üle servade loksuvast entusiasmist. Peab saama nalja ja kostma hoogsat muusikat. Raadiojaamades on tempo täitsa olemas, aga ei arvestata tõsiasja, et paljudel kuulajatel on olemas teatav haritus ja empaatiavõime. Kui mulle meeldiksid lollid naljad ja kontrollimatud naerupursked, hakanuksin algklassiõpetajaks. Sellest johtuvalt andsin hiljuti võimaluse «Terevisioonile» ja sain teada, et omaaegne Tiina Meeri käsitöösaade «Nipet-näpet» on raju kui Marilyn Mansoni lavameik.