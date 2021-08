Sakala andmetel halvenes Seedri tervis pärast kodusele ravile jäämist. Koju pääses ta teisipäeval kokkuleppel, et haigla õde käib teda iga päev kontrollimas ja vajalikke raviprotseduure tegemas.

Kolmapäeval rääkis Seeder Sakalale, et oli end kehvasti tundma hakanud 14. augustil ning iga päevaga lisandus uusi tervisehädasid. Palavik tõusis 40 kraadi ligi ning seejuures kimbutasid teda lihasvalu, peavalu, hingamisraskused ja täielik isutus ning magamine osutus peaaegu võimatuks. 20. augustil pöördus ta haiglasse ning seal hakkas haigus kiirelt taanduma.

Neljapäeval tunnistas Seeder Elu24 ajakirjanikule, et ei ole veel jõudsalt paranenud ning haiguse kulgemisest oleks veel vara kokkuvõtteid teha. "See alles kulgeb, aga ikka parem on kui haiglasse minnes," nentis ta üleeile.