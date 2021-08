Maksumaksja raha eest hüvede kasutamise juures pole hooletusele ega suvalisusele erilisi vabandusi, kuid selge see, et hajameelsusest lipsab apsakaid sisse. Üles tuleb märkida siiski ainult mõned kindlad asjad ja need on seadustes väga selgelt kirja pandud, vaja vaid näpuga järge ajada. Alates sellest, et läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit tuleb igal sõidukorral kirja panna, ning lõpetades sellega, et sihtkohad ja eesmärgid selgelt kirjas, peab see päevik kontrollijatele ka kättesaadav ja loetav olema. Pärast paari kuud auto kasutamist peaks see kõik juba automaatselt tulema. Valla revisjonikomisjoni hinnang oli ju üsna ühemõtteline: asi pole üksikutes eksimustes, vaid üsna laialt vohavas lohakuses.