Kuigi ilmateade lubab, et varsti hakkab sadama, siis kes teab, kui palju leevendust sellestki on. Ehk natuke, loodetavasti muidugi palju, ent samas pole välistatud võimalus, et üle tuhkkuiva metsa liikuvast äikesepilvest sähvatav välk paneb selle lihtsalt põlema.