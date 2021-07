Kui seto poiste bänd 2003. aastal Värskas ilmavalgust nägi, ei teadnud veel keegi, et seto leelo võiks kunagi kõlada peavoolu raadiotes, televisioonis ja muusikafestivalidel. Zetodel on koroonaajal valminud palju uut muusikat ning lõpuks jõudis kätte aeg see publiku ette tuua.