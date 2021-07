Vaktineerimisbuss purustas kodulinnas päevarekordi kahekordselt

"See on meie bussi päevarekord," kinnitas vaktsineerimisbussi tööd korraldav Viljandi haigla radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Rekord ületati seejuures peaaegu kahekordselt, sest seni oli bussi parim päev olnud Sillamäel, kus vaktsineeriti 221 inimest päevas ning kahe päevaga kokku 413.

Enne Viljandisse jõudmist oli haigla vaktsineerimisbuss käinud viies kohas ning teinud kokku pisut vähem kui tuhat süsti. Täna on vaktsineerimisbuss Võhmas, aga neljapäeval, reedel ja laupäeval on see taas Viljandis Vabaduse platsil.