Aasta alguses šokeeris kogu Eestit juhtum Viljandimaa Mulgi Häärberi hoolde­kodus, kuhu viirus sisse pääses ning kus mitu vanurit selle tagajärjel suri. Omastehooldusega seotud mured näivad lõputud. Hooldustöötajate palgad on madalad, hooldekodu­kohad on väga kallid, motiveeritud töötajaid on raske leida, vanureid koheldakse ebainimlikult ... Teatritrupid pole lähenenud sellele aktuaalsele teemale aga mitte dokumentaalselt, vaid kunstiliselt.