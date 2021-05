Võlgnikega hädas olev Viljandi vald vajab endiselt inkasso abi

«Viljandi vald on piisavalt suur, võlgnikega suhtlemine ja võlgade tagasi küsimine on üsna ajamahukas töö,» märkis vallavanem Alar Karu. See on vallale kahtlemata ka kulukas. Kui ametniku terve tööpäev kulub telefonikõnede tegemisele ja võlgnikega suhtlemisele, siis on see ebamõistlik aja kasutamine.