GALERII ⟩ Valmas avati pidulikult uus mänguväljak

Meikar rääkis, et mänguväljakut oli vaja, sest lapsi tuleb külla aina juurde. "On ju oluline, et neil oleks tegevust peale selle, et nad kuskil bussijaamas istuvad ja telefonis on," ütles ta. Senini on küla lapsed oma aega pidanud sisustama peamiselt kodus. Kooli ja lasteaeda käiakse sealt tema sõnul enamasti kümne kilomeetri kaugusele Kalmetule. Suvel pakub tegevust ka Võrtsjärv.