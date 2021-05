Kui ei ole isikukoodi, on kaks võimalust. Ühena võib otsida veebilehelt vaktsineeri.ee lähim vaktsineerimispunkt, võtta sellega ise ühendust ning aeg broneerida. Teise variandina võib helistada riigiinfo telefoninumbril 1247 häirekeskusesse, kus kogutakse isikukoodita välismaalaste kohta andmed kokku ja edastatakse need tervisekeskusele Qvalitas, kes siis omakorda ise ühendust võtab ja vaktsineerimise aega pakub. Tuleb arvestada, et enamikke vaktsiine süstitakse kaks korda ja inimene peab Eestis olema pikemalt, et saada ka teine doos. Tõhus kaitse tekib paar nädalat pärast teist vaktsiinisüsti.