LUGEJA GALERII Järvejooksul viis jooksjate tee kuulsusrikka võiduni läbi võsa ja muda

Kui Sakala temalt uuris, et kuidas 2008. aastast murdmata rekordit purustada, siis vastas Latsepov alustuseks, et rohkem trenni tuleb teha. Jutt ju loetud minutitest või lausa sekunditest: Pavel Loskutovi nimel püsivb rekord 34.50, Latsepov jooksis 36.59. Aga lisaks trenni tegemisele tuleks rada ehk läbitavamaks muuta ja sohu puuplaadid panna. Olgugi et soist ala pole distantsil pikalt, saavad jooksutossud seal siiski märjaks ja mustaks.