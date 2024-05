VIDEOD 95. Viljandi järvejooksu võit jäi Eestisse: Leonid Latsepov kirjutas oma nime võitjakivile

"Emotsioonid on väga ägedad ja eredad," õhkas võitja ning lisas, et heameel on selle üle, et jooksu lõpp läks nii, nagu pidi, olgugi et oli märke, et läheb raskeks. "Põldudelt alla tulles laskumisel arvasid, et nüüd on kõik läinud: jalad on kanged, aga teistel olid ka jalad väsinud," kirjeldas ta. Latsepovi sõnul sai ta jõudu juurde raja kõrvalt, ergutajatelt, kui joosta oli veel kilomeeter. "Lõpukilomeetril nägin treenerit ja siis ta karjus, et mine, jõuad, ründa!" rääkis ta. Ja et tegu on siiski endise staadionijooksjaga, siis kiirus oli säilinud. "Väga tore, et see võit tuli," märkis ta rõõmsameelselt.