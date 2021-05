Sakala toimetus on Viljandi valla teehoiukava valesti tõlgendanud. Õigupoolest on see jaotatud neljaks osaks: teede remont ja investeeringud; hooldustööd; tänavavalgustus; liikluskorraldus ja bussipaviljonid. Ning juba ainuüksi teede remondiks ja investeeringuteks, mis jaotub veel omakorda remondiks, säilituspindamiseks, erakorralisteks töödeks ja investeeringuteks, on planeeritud 733 000 eurot.

Nii nagu möödunud aastal, on ka sel aastal teekatete remontimiseks arvestatud 240 000 eurot. See hõlmab peamiselt kruusateede katte uuendamist (materjali pealevedamine) ja vajadusel ka teisi katte remonditöid.

Iga-aastasele katte remonditöödele lisandub säilituspindamine, milleks on planeeritud 35 000 eurot. Järgmisel aastal tõuseb see summa 100 000 euroni ja mitte teiste tööde arvelt. Tänavusteks erakorralisteks töödeks on vald rehkendanud 50 000 eurot. Seega on koos katteremondiga valla eelarves teede remonditöödeks 2021. aastal arvestatud 325 000 eurot.

Investeeringuid on vallavalitsus planeerinud 408 000 euro eest, millest 388 000 eurot läheb kruusateedele mustkatte panemiseks ja ülejäänu kergliiklusteede tarvis.

Hooldustöödeks kulub aastas 290 000 eurot. Sellest 160 000 eurot läheb talihooldusele ehk lume- ja libedustõrjele, 35 000 eurot teeäärte niitmisele ja võsalõikamisele, 45 000 eurot hööveldamisele ning 50 000 eurot muudele korrashoiuteenustele, näiteks tolmutõrjele. Tänavavalgustuse rajamisse panustab vald 70 000 eurot. Liikluskorraldusse ja bussiootepaviljonidesse investeeritakse 113 000 eurot.

Teederegistris on Viljandi vallal ametlikult 687 kilomeetrit teid ning riik eraldab toetust registri andmete põhjal. Teede lumetõrjet teeb vallavalitsus igal talvel umbes 1100 kilomeetril. Riigi toetus on võrreldes eelmise aastaga niigi rohkem kui kaks korda vähenenud, aga valitsuselt on tulnud signaal, et toetust kohalike teede hoiuks võidakse veelgi kärpida.

Kokkuvõttes saab öelda, et Viljandi vald panustab teehoidu üle 1,2 miljoni euro aastas, millest riigi toetus kohalike teede tarvis moodustab tänavu 454 400 eurot (2020. aastal oli see 916 500 eurot). Samas suurusjärgus jätkame järgmisel aastal.