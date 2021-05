Lennuklubi ja Arno Küti vahelist konflikti annab vaadata mitme nurga alt ja see tekitab hulga küsimusi. Kas tegu on ehk vanameelsuse ja uuemeelsuse konfliktiga, mida ongi võimatu lahendada? Või on küsimus siiski peamiselt Arno Küti isikus endas? Või kas Viljandimaale ongi üldse lennuvälja vaja. Aga lennujaama? Milline on Viljandimaa lennunduse tulevik?