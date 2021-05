Lisame veel põnevaid fakte. 53-aastane Eero Pevkur on ümber Viljandi järve jooksul läbi aegade edukaim kurt osaleja. Ainus, kes on jõudnud kolme hulka ja lõpetanud jooksu kiiremini kui 40 minutiga. Tema stardib tänavu 39. korda, kusjuures alates 15-aastaseks saamisest pole ta jätnud vahele mitte ühtegi jooksu. Eino Pevkur startis esimest korda 1959. aastal ning viimast korda startis ja lõpetas ta 2014. aastal. Kokku jäi tema arvele 52 jooksu, mis osalemiskordade tabelis annab talle neljanda koha. Temast enam on jooksnud vaid Benno Viirandi (61 korda), Einart Alus (57) ja mullu temast möödunud Jüri Liim (53).