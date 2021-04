Praegu on moodi läinud protestida ja seda muidugi avalikus ruumis, mõtlemata võimalikele tagajärgedele. Kas sellel on ka sisulist mõtet, seda ei küsita. Minu arvates on selle taga pigem enese esiletõstmise soov. Sageli on protestijate eesmärk lihtsalt tähelepanu pälvida. Saada korraks TV ekraanile või ajaleheveergudele. Seejuures on tähtsad kõneosavus, esinemisoskus ja oma arvamuse valjuhäälne avaldamine võimalikult rahvarohketes kohtades, samuti piltide ja videote sotsiaalmeediasse postitamine. Protestil osalemise puhul tundub märksõna olevat «lahe».