Ööpäeva jooksul avati haiglates 33 COVID-juhtumit, haiglaravi vajab 467 patsienti. Nendest intensiivravil on 52 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 42. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 364 inimest (77 protsenti).