Tankiveokolonnid möödusid Viljandist

Ants Viljandi juht Mait Hommik ütles, et tankid suundusid Valga kaudu õppustele Ādažise, kus selliseid harjutusi korraldatakse mitu korda aastas. Tavaliselt on kolonnid liikunud Pärnu ja Ikla kaudu, aga praegu on Pärnu kandis suuremad teetööd.