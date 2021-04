Viimati rääkisin siin «Vaba mõtte» rubriigis kooliaegsest bändiruumist – kahe laskeavaga kubrikust kooli aula tagaotsas, mis oli täis rasket ja napilt toimivat endiste sotsialismimaade helitehnikat. Siis ma ei maininud, et see veidralt lõhnav Narnia ei olnud vaid meie mängumaa – olime nii-öelda pesamunad. Samas ruumis tegid proovi ka suured poisid. Vaatasime neile alt üles nii otseses kui kunstilises mõttes. No see selleks.