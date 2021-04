Möödunud aasta lõpul helistati ühele Mulgi valla mehele ja pakuti investeerimisvõimalust. Paljudele inimestele oleks see märk, et telefonikõne tuleb lõpetada ja kui kasutatakse nutifoni, ka number ära blokeerida. Too Mulgi valla kodanik aga mitte ainult ei jäänud kuulama, vaid installis arvutisse programmi, andis võõrale selle kaudu oma arvuti üle kontrolli ja tegi ülekandeid, kuniks petiste kätte jõudis 40 000 eurot.