Kaare kooli, selle maja ja tuleviku küsimus on aastaid õhus rippunud ning kuigi mõni lahendus tekkinud olukorrale ka paistab, siis nende kõigiga kaasnevad üsna suured agad. Kui rääkida näiteks kompetentsikeskuse loomisest, siis on suurim takistus raha, mida asutuse teised pidajad ehk vallad peavad hakkama maksma. Tõsi, Kaare kool pole mingi Viljandi linna eralõbu ning tõepoolest käib koolis praegugi palju lapsi valdadest. Seega oleks isegi õiglane, et valladki omalt poolt rohkem panustaksid. Kokkuleppe saavutamine nendega võib kokkuvõttes minna linnale aga kalliks maksma: ilmselt sooviksid vallad omalt poolt sellise kohustuse võtmise eest midagi vastu saada.