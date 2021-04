Avapaugu andis valimistele Põhja-Sakala vald juba mullu detsembris, kui Reformierakond tegi teatavaks oma kohaliku esinumbri. Eelmisel nädalal avalikustas esimene valimisliit oma vallavanema kandidaadi ning eks varsti tule riburada järele teisedki vallad ning muidugi linn. Arvestades Põhja-Sakala valla poliitiliselt keerulist olukorda pole selles midagi imekspandavat, et just tema valimiste avapaugu andis ning kuigi detsembris valmistuda oktoobrikuisteks valimisteks tundub veidi liig, tuleb meeles pidada, et paljudes riikides on täiesti tavaline pärast valimisi kohe uut kampaaniat kokku panema asuda. Probleeme, mida vallas lahendada, on palju ning poliitiline olukord seal on pinev, nii et kuigi valimised on igas omavalitsuses enamasti huvitavad, siis Põhja-Sakala vallas tulevad need seekord eriti kaalukad.