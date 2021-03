Oleks vale väita, et toetusmeetmetest pole üldse juttu olnud: valitsus on siiski otsustanud piirangute tõttu enim kannatada saavaid ettevõtteid mingis ulatuses toetada. Mis ulatuses, keda ja kuidas, on veel lahtine. Esmaspäeva õhtul pidas aru töötukassa nõukogu ning esialgsetel andmetel peaksid käiku minema meetmed, mis tähendavad 20–50 miljonit lisakulu igas kuus. Midagi kindlat selle kohta kolmapäeval veel teada ei olnud ning see tekitab hämmeldust.