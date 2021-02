Projekti üks eestvedajaid, Viljandimaa turismiteenuste arendusjuht Johan-Kristjan Konovalov sõnas paar päeva tagasi Sakalale, et selline bussireis on temale teadaolevalt esmakordne. Soomaale kutsutakse inimesi põhjusel, et ühistranspordiga sinna pääseda on praegu peaaegu võimatu. "Põhimõtteliselt läheb üks buss nädalas ning seal tuleb ka ette teatada, kui tahad Soomaa peatustesse sõita, nii et see on väga keeruline," kirjeldas Konovalov olukorda. "Seda reisi, mida korraldame, võiks võtta katsena, et mis oleks, kui looks võimaluse nädalavahetusel Viljandi linnast bussiga Soomaale minna. Eesmärk on ikka see, et anda Soomaa inimestele võimalus ettevõtlusega tegelda ja viljandlastele võimalus neid külastada."