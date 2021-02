Teenetemärke jagus muidugi ka Viljandimaale. Kõigepealt kaks Viljandimaa doonorit: Lembit Kipper ja Valeri Stepanov. Kui nii mõnegi saavutuse taga on ehk aastatepikkune töö, vaev ja pingutus, ent selle mõju jääb tavainimesele veidi hoomamatuks, siis doonoritega on lihtne – nad on elupäästjad. Lisaks sellele, et nad sõna otseses mõttes annavad iseendast, et teised saaksid elada, innustavad nad kahtlemata teisi inimesi enda jälgedes käima ning see on hindamatu.