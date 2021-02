Pressisõbra tiitel pole aga pelk populaarsusvõistlus, kus ajakirjanikud valivad aasta lemmikinimest. Samuti pole pressivaenlase tiitli väljaandmine isikliku vihavaenu väljaelamine. On raskemaid allikaid, on kergemaid, lõppeks on ka ajakirjanikud ja ametnikud inimesed ning võivad tülli minna. Aga ajakirjanikud on professionaalid, kes ei lase ennast ametis sellistel seikadel mõjutada, ning sama eeldab meedia ametnikelt, poliitikutelt ja muudelt avaliku elu tegelastelt.