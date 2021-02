Kõikmõeldavates arengukavades on alati olnud punkt, et Viljandis peab olema atraktiivne elukeskkond, kus on hea olla nii lastel kui täiskasvanutel, ning ilmselt ei leidu inimest, kes leiaks, et see üldsõnaline mõte oleks kuidagi vale või et plaan õuealade kordategemist toetada sellega ei haakuks. Haakub ning muidugi oleks väga kena, kui seni omal jõul rabelenud ühistud natukenegi toetust saaksid. See võiks teatud töödeks vajaliku laenukoorma kahandada piisavalt väikeseks, et ka mitte kõige jõukamad ühistud julgeksid panga uksele koputada. Väikese mänguväljaku saaks ehk rajatud, parklad on aga väga kallis lõbu ja seda see toetus ilmselt oluliselt ei päästa.