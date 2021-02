"Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi töös tuli möödunud aastal juurde üks suur ja mahukas valdkond – sündmuste edasilükkamine," ütles Kivistik. "Me peame aga endiselt tähtsaks seda, et kultuuri- ja spordielu Viljandimaal säiliks ja areneks, et oleks traditsioone ja uusi tulijaid. Soovin, et meil oleks alati esinejaid ja neid, kellele esineda."