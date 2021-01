"Me alles jõudsime siia, aga tundub, et lapsele väga meeldib, nagu ma aru saan," lausus Sirje Hansen, kees koos lapselaps Brentiga oli lustima tulnud. Ta lausus, et info lumelinna ehitamisest ei olnud tema kõrvu jõudnudki, kuid mööda sõites jäi asi silma ja lapselapse tahtmisel tehti ka peatus. "Ma olen juba mitmel käinud," ütles Brent ja rääkis, et liumäed meeldivad talle kõige rohkem. "Vaata, seal, kus see järsk koht oli ja seal, kust sai alla hüpata," tutvustas poiss oma lemmikuid ja lisas, et kindlasti see kõige kõrgem mägi on väga äge asi.