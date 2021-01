Põhiline kokkupõrkekoht on täiesti erinevas käsitluses. Looduskaitsjate silmis on mets tervik, kus ka tuulemurrul on oma roll ning inimesel pole vaja selle kõdunemisse sekkuda. Teistele on mets majandatav loodusvara, mida on vaja hooldada ja uuendada ning mis on vaja muuta puiduks ja toodeteks. Lageraie ja sellele järgnev metsa istutamine on tänapäevase metsamajanduse osa ning kui seda tehakse mõistlikult, siis pole selles midagi olemuslikult halba. Ilma selleta oleks meie elu raske ette kujutada. Ühtede meeleheaks on looduskaitsealad, teiste jaoks majandatav tulumets.