Eelmise aasta suvel kerkis korraks küsimus, mis saab Viljandis Vaksali tänav 2 aadressi kandvast endisest SEB panga hoonest, mis üsna tühjana seistes kurvalt uut edevat kuube saavat Vabaduse platsi silmitses. Linna plaan sellele väärikas üürnik leida tundus küll igati kiiduväärt mõte, aga milline võiks see üürnik olla, kes jagaks meelsasti ruume Viljandi valla ametnikega ning sooviks sellist lahmakat ruumi, olgugi et väga magusas kohas? Mõne kaupluse jaoks on see ju liiga suur, liiatigi on kaubandus kolinud peamiselt bussijaama ümber.