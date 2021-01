"Siin ta seisab. 50 tonni," ütles üks Viljandis elav mees kuju juures nii kõva ja selge häälega, et seda kuulsid ka teised pargis viibijad. "Muidugi tuleb see maha võtta. Plekktoru!"

"Meile meeldib," oponeeris tema jutule kohe kaheksaliikmeline seltskond naisi, kes olid eri kohtadest monumenti vaatama sõitnud. "Muusika on jumala vaikselt ja see on just väga hea, et siin on muusika. Suvel saaks siin piknikku pidada," arutlesid naised omavahel.