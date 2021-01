Talv on käes ning paari üsna lumeta talve järel on nüüd võimalik taas suusad ja uisud panipaigast välja otsida ja meenutada, kuidas nendega täpselt ringi käia. Korralikku talve pole ju tõepoolest tükk aega olnud ning teadlaste prognoosid on üsna tumedad: korralikud, pika külmaperioodiga talved võivad ka meie laiuskraadil väga haruldaseks jääda ning paari põlvkonna pärast ei pruugi sõnaga «talv» seostuda enam lumehelbed, suusad ja tuttmütsid, vaid vihmavarjud, pimedus ja niiskus. Seda enam maksab rõõmustada praeguse toreda tõelise talve üle.