Tund aega pärast rikke algust andis Elektrilevi kommunikatsioonijuht Ivar Jurtšenko teada, et katkestuse põhjus peitub Viljandi alajaamas, kes tehti plaanipärast lülitust ja selle käigus lüliti murdus.

"Rikkebrigaad on kohal ning voolu taastamisega aktiivselt tegeletakse. Umbes 500 kliendile õnnestus mõnekümne minutiga ümberlülituste kaudu vool taastada, teistega läheb veel aega," teatas Jurtšenko kell 17.

Millal elektriühendus täpsemalt taastub, ei osanud ta öelda. Klientidele saadetud teavituses on öeldud, et voolu taastumist on prognoositud kell 18.