Kultuuriakadeemia toob diplomikontserdid publiku ette

"Finale" on igakevadine minifestival, mille nimigi vihjab tema sisule: kõik selle kontserdid on kultuuriakadeemia muusikaosakonna lõpetajate loov-praktilised lõputööd. Mitu päeva järjest kuuleb aida suures ja väikeses saalis tõelisi pärle, sest tegu on noorte muusikute senise elu tähtsaima ülesastumisega.

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusika õppekava programmijuht Marko Mägi ütles, et festivalil saab kuulata 15 eriilmelist ja suure kontsentratsiooniga kontserti. "Iga kontsert on justkui siirderiitus, mille käigus ühest noorest muusikust saab maagilisel moel professionaalne muusik. Sellisest hetkest tasub osa saada."

Festivalil ülesastuv tudeng Karoliine-Lisette Kõiv leidis, et see on tore vorm, et tagada publik kõikide lõpetajate kontsertidele, mis muidu võiksid jääda kõledaks ning sellega võimendada eksamiolukorra ärevaid külgi muusikute jaoks. "Õnneks on meil olukord Viljandis just vastupidine: saame oma kontserdile kutsuda pereliikmeid, sõpru ja tuttavaid ning peatsete koolilõpetajatena jagada oma ponnistusi ja püüdlusi end professionaalsest küljest esitledes," rääkis ta.