Jakobsoni koolis sooritas eesti keele katseeksamit arvutiga sadakond õpilast. Kuigi õpilased ja kool said sellega kenasti hakkama, näitasid üleriigilised tehnilised viperused, et uuel kevadel ei olda Eestis tervikuna valmis eksameid e-keskkonda kolima.

Põhikooli lõpueksamiteks on kavandatud muudatusi, millest ükski küll tänavusi lõpetajaid ei puuduta, ehkki just nemad said katsetada eksamite tegemist e-keskkonnas. Järgmisel õppeaastal selline vorm kedagi ees ei oota, ent haridusministeeriumist kooskõlastusele saadetud seadusemuudatus tooks 2025. aasta põhikooli lõpueksamid kuu võrra varasemaks.