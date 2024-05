KEVADTORM Tank lõhkus tee ära? Anna sellest Mulgi vallale teada

Valla teedespetsialist Rein Anton rääkis kolmapäeval, et üleskutse lõhutud teedest teada anda on üsna värske, aga talle on juba laekunud üks kirjalik teadaanne koos fotodega ning tulnud mõned telefonikõned. Inimesed pole tema sõnutsi sugugi kurjad, küll aga tunnevad nad huvi, kui kaua õppused kestavad ning kui kiiresti jõutakse teede parandamiseni.

Reedel sõidutasid kaitseväelased Mulgi ja naabermaakonna Pärnumaa Saarde valla teedespetsialiste mööda kõige tihedama õppusetegevuse alasid ning andsid ülevaate sellest, mida oodata on. Õppused haaravad võrdlemisi suure maa-ala ning on oma olemuselt väga liikuvad, mistap kõigist kahjudest ei pruugi teedespetsialistil valla elanike abita selget ülevaadet tekkida. Kõige rohkem on teed ja maastik kahjustada saanud Abja-Paluoja ja Kilingi-Nõmme vahel, kus on ka peamine õppuste korraldamise koht siin kandis.