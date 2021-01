Korraks paistis, et sama koalitsioon võib isegi säilida, ainult peaminister vahetuks ja muutuksid jõujooned. Siis näis, et Keskerakonna pealäbirääkija Mailis Reps on ­EKRE-le korvi andnud ning eelistab partneritena oravaparteid koos Isamaaga, aga päris lõplikult ta EKRE-t kõrvale ei jätnud. Enda auti mängimist tunnetavad sotsid teatasid seepeale, et tegelikult püüab Keskerakond niimoodi Isamaad rahustada, et siis too üle parda visata.