Mulgi abivallavanem Arvi Meidla nentis, et kohalike mure on igati õigustatud. Tema kinnitusel on varisemisohtliku maja omanikud vallale teada ja nendele on juba läinud aasta kevadest märgukirju saadetud. "Omanikud on ka reageerinud ja näiteks ohtlikke räästakastilaudu eemaldanud ning piiranud tänavat hoiatavate lintidega," rääkis Arvi Meidla. "Nüüd, vastu talve, on hoone seisukord taas halvenenud."