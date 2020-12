Viljandimaale lisandus üks nakatunu

Eestis on 100 000 elaniku kohta 452, Viljandimaal 182 nakatunut.

Pühapäeva hommikul oli haiglaravil 286 inimest, see arv polnud laupäevaga võrreldes suurenenud. Küll aga oli kasvanud intensiivravil patsientide hulk. Neid on nüüd 26 ja juhitaval hingamisel on neist 17.