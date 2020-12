Viljandi noor poniratsanik pälvis meistritiitli

«Ikka teeb rõõmsaks, kui oma õpilastel hästi läheb,» ütles Meeli Lehtsaar, kes treenib nii oma tütart, praegu Tartu ratsakooli esindavat Berit Lehtsaart kui ka suvest saadik Lenna Loore Sillandit, ning nentis, et tihedas konkurentsis on päris raske medalini jõuda.

«Lenna Loore on loomult väga pühendunud ja väga suure töötahtega. Ja tal on väga toetav pere. Ratsaspordis on see väga oluline,» lausus Lehtsaar.