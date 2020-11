Kevadel, kui ühiskond oli esimesest koroonaehmatusest üle saanud, hakkas kõlama üha rohkem hääli, et viirus võib kummitama jääda pikaks ajaks ja meil tuleb õppida sellega elama. Suvel tundus, et me olemegi selle selgeks saanud. Suures osas oli see paraku enesepettus ja tulenes sellest, et koroonal oli suvevaheaeg ja me ei pidanud temaga koos elama.