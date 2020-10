Paraku on viimasel ajal ka siin kandis näha Ida-Viru virvendusi. Ehkki ettevõtmised ise võivad olla igati mõistlikud, jätab see, mil moel tegutsetakse, õhku rohkem küsimusi, kui valitsejad suudavad ära vastata.

Aasta tagasi otsiti Viljandi linnapeale Madis Timpsonile ametiautot. Täiesti vajaliku ja arusaadava soetusega läks asi käest ära, kui selgus, et üli­spetsiifiliste hanketingimuste tõttu sobib meerile ainult üks mark – Volkswagen. Õigupoolest ei sobinud ka see, sest üks nõue oli, et auto peab kohal olema 30 päevaga, aga selleks kuupäevaks jõudis pärale vaid asendusauto. Paar nädalat hiljem oli ka õige Volkswagen Arteon raekoja ees, kuid lühike tarneaeg oli üks takistustest, mis konkurentidel osaleda ei lasknud.