«Oleme linnavalitsuses seisukohal, et kõige õigem on investeerida eelkõige tulevikku ja üks lasteaed seda kindlasti on,» ütles ta pressiteate vahendusel.

«Öeldakse, et tuhandekilomeetrine matk saab alguse esimesest sammust ja ma usun, et esimene samm uue Karlssoni lasteaia poole on nüüd tehtud,» ütles ta. «Kindlasti proovime veidi lisaraha taotleda erinevatest meetmetest, mis tulevikus võivad avaneda, ja just seetõttu on praegu hea hetk riigihange läbi viia.»